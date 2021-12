Há mais 10.549 casos de covid, mais de metade em Lisboa e Vale do Tejo. Morreram 17 pessoas

Leia Também DGS a estudar redução do prazo de validade dos testes covid

O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta de mais 10.549 casos de covid-19, o valor mais elevado desde 30 de janeiro, e 17 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com a informação revelada esta quinta-feira.Há menos 16 pessoas internadas em Portugal, baixando para 893 este número. Desde 4 de dezembro que os internamentos se encontravam acima dos 900. Há 148 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos 7 face ao boletim anterior.Lisboa e Vale do Tejo registou mais de metade dos novos casos (51%) com 5.350 novas infeções, enquanto o Norte reportou 2.817 casos e o Centro 1.465. Seguiram-se o Algarve (328), Alentejo (255), Madeira (249) e Açores (85).Quanto às mortes, o Norte foi a região com mais óbitos, cinco, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Centro com 3 cada, a Madeira com dois e o Alentejo com um.(Notícia atualizada)