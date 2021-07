Portugal soma 2.362 novos casos e 4 mortes por covid. Rt e incidência crescem

Leia Também Governo vai comparticipar até quatro testes rápidos antigénio por mês por utente

Portugal registou 2.362 novas infeções pelo SARS-Cov-2 nas últimas 24 horas, o valor mais elevado desde 13 de fevereiro. A DGS dá ainda conta de quatro mortes associadas à covid-19. O Rt voltou a subir ligeiramente, para 1,15 em Portugal continental, e a incidência continua a aumentar e ascende já a 176,9 excluindo as ilhas.Com os números hoje divulgados, o total de casos confirmados desde o início da pandemia atinge os 879.557, enquanto os óbitos associados à doença totalizam 17.096.Em termos da matriz de risco utilizada para o desconfinamento em Portugal continental, a situação deteriorou-se quer em termos de transmissibilidade (Rt) quer no que respeita à incidência.O Rt nacional subiu ligeiramente para 1,14 ao nível nacional e 1,15 no Continente (na segunda-feira os valores eram de 1,13 e 1,14). Já a incidência avançou dos 158,5 casos por 100 mil habitantes em 14 dias a nível nacional na segunda-feira para os 172,8 casos. Em Portugal continental a subida foi de 161,7 para 176,9 casos.A pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua a aumentar, com 504 internamentos - mais 12 do que na véspera - dos quais 120 em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais um paciente do que na terça-feira.O número de doentes dados como recuperados nas últimas 24 horas cifrou-se em 1.021, para um total de 828.990, o que coloca o total de casos ativos em 33.471, mais 1.337 do que na véspera.Apesar de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continuar a ser a região com maior número de casos - ontem foram 1.336, ou 57% do total nacional -, todas as zonas do território continental registaram máximos nas infeções diárias desde fevereiro.No Norte o número de novos casos ascendeu a 435, seguindo-se o Algarve, com 254, o Centro (224) e o Alentejo (64). Nos Açores foram reportados 35 casos e na Madeira 14.Em termos de mortes, Lisboa e Vale do Tejo registou três óbitos, sendo o outro reportado na Madeira.