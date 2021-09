Portugal soma 755 casos de covid-19 e seis mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Uso obrigatório de máscara no trabalho fica ao critério das empresas

O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) dá conta de 755 casos de covid-19 e seis mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da DGS. O número de internamentos baixou esta quarta-feira.Do total de novos casos de infeção, 295 foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo, seguido pela região Norte do país, que concentrou 213 casos.Do total de seis mortes, as regiões do Alentejo e Algarve registaram duas mortes cada uma.O número de internamentos recuou, segundo indica o relatório desta quarta-feira. Há menos 13 pessoas internadas em Portugal devido à covid-19, reduzindo este total para 386. Há ainda registo de menos seis pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, passando agora para 68 pessoas.O boletim da DGS atualiza os dados sobre a incidência e o risco de transmissibilidade.A incidência baixou tanto no continente como a nível nacional. A incidência nacional é agora de 105,6 casos de infeção por cem mil habitantes, contra os 111,6 no boletim de segunda-feira. No continente, a incidência é agora de 107,3 casos, contra os 113,5 da anterior atualização.O índice de transmissibilidade (Rt) subiu, sendo agora de 0,87 no continente e a nível nacional.(notícia atualizada às 14h36)