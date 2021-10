Portugal soma 888 novos casos de covid-19 e cinco mortes

Portugal contabiliza mais 888 casos de covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da DGS divulgado esta quinta-feira, 28 de outubro.Mais uma vez, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar o maior número de novas infeções (370), seguida pela região Norte do país (221).Os cinco óbitos que constam deste boletim foram contabilizados na região Centro (2), em Lisboa e Vale do Tejo (2) e no Alentejo.Em relação aos internamentos, há mais duas pessoas nas enfermarias, elevando para 318 este número. Há menos uma pessoa internada nas unidades de cuidados intensivos, passando este número a 60.Há mais 671 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.(Notícia em atualização)