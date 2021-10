Portugal regista mais 844 casos de covid-19 e 4 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Portugal soma 888 novos casos de covid-19 e cinco mortes

O boletim desta sexta-feira atualiza os números sobre o índice de transmissibilidade - R(t) - e a incidência.

Portugal contabiliza mais 844 casos de covid-19 e 4 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria dos casos (332), seguida pela região Norte (239). Das quatro mortes que constam deste boletim, Lisboa e Vale do Tejo registou três óbitos e a região Norte um.Há mais 755 pessoas que recuperaram da covid-19 nas últimas 24 horas.Há registo de mais 13 pessoas internadas nas últimas 24 horas, elevando para 331 o número de internamentos. No que toca aos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) há mais cinco pessoas internadas, elevando para 65 o número total.A incidência subiu face aos dados de quarta-feira, data da última atualização. A incidência nacional subiu para 97,4 casos de infeção, contra os 94,8 casos por cem mil habitantes que constavam no boletim de quarta-feira. Já no continente, a incidência subiu de 94,9 casos para 97,6 casos.O R(t) nacional e no continente estabilizou nos 1,08, depois de ter subido na quarta-feira.(notícia atualizada)