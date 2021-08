Portugal soma mais 2.076 casos e 19 mortes por covid

. No que toca às novas infeções, atrás de LVT e Norte, surgem o Centro (274), Alentejo (121), Algarve (120), Madeira (23) e Açores (19)

Portugal registou 2.076 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, tendo sido reportadas 19 mortes associadas à covid-19, indica o boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Com os dados de hoje, o total de casos confirmados de infeção desde o início da pandemia ascende a 909.330 e as vítimas mortais são 17.397. O número de mortes nos últimos sete dias - 90 - é o mais elevado desde 22 de março.Ao nível da pressão sobre o SNS, os dados são mistos. O total de internados desceu de 968 para 945. Já o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentou de 203 para 204.A DGS dá conta de mais 4.368 doentes dados como recuperados, para um total de 909.330, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - baixaram em 2.311, para 47.476.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região com maior número de novas infeções (799) e de óbitos (10), seguida do Norte (720 casos e cinco mortes). Dos restantes óbitos, dois foram reportados no Centro, um no Alentejo e outro no Algarve,