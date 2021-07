Portugal soma mais 3.641 casos e 5 mortes por covid

Leia Também Países Baixos desaconselham viagens turísticas a Portugal

Foram registados mais 3.641 casos de infeção com o SARS-CoV-2 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o relatório diário da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira. De acordo com o boletim, morreram cinco pessoas vítimas da covid-19.O número de internamentos aumentou em 40, atingindo os 774, máximo desde 19 de março, enquanto os pacientes em unidades de cuidados intensivos (UCI) passaram de 171 para 174.Há ainda mais 2.268 pessoas dadas como recuperadas, o que coloca o número de casos ativos - que abatem ao total de casos os recuperados e as mortes - em 48.476, mais 1.368 do que na véspera e o valor mais alto desde 11 de março.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região com maior número de novos casos - 1.509 -, mas o Norte aproxima-se dos valores de LVT, ao reportar 1.309 infeções.O Algarve registou 364 casos, o Centro 296, o Alentejo 97, enquanto os Açores reportaram 40 casos e a Madeira 26.Quatro das cinco mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, tendo o outro óbito sido registado no Algarve.