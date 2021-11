Portugal tem mais 1.182 novos casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas

O boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira dá conta de 1.182 novos casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo é a região que concentra o maior número de novos casos, com 410 novas infeções, seguida pela região Norte, onde foram registados mais 319 casos em 24 horas.No que diz respeito aos oito óbitos que constam deste boletim, cinco mortes foram registadas na região Norte, seguida pela região do Algarve, com duas mortes.