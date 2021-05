Portugal tem mais 2 mortos e 199 infetados por covid-19. R(t) sobe para 1

Portugal registou mais 199 casos de infeção e 2 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, revelou a Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 17 de maio.Os dados são do boletim diário da DGS que deixa ainda perceber um aumento no número de internados de uma pessoa para um total de 246 camas ocupadas. Nos cuidados intensivos (UCI) estão agora menos quatro pessoas, para um total de 72 camas ocupadas.

Portugal registou ainda mais 291 recuperados da doença, o que faz baixar o número de casos ativos em todo o país para um total de 22.181.





Em vigilância estão também menos 303 contactos do que durante o dia de domingo, o que faz um total de 18.505.





No que diz respeito à matriz de desconfinamento, elaborada pelo Governo, Portugal um indicador perto do valor limite à medida que o ritmo de transmissibilidade sobe. O Rt é agora de 1 em todo o país (0,99 excluindo as ilhas)– a barreira definida pelo Governo e que significa uma estagnação da pandemia – e a incidência acumulada a 14 dias é de 50,5 casos por 100.000 habitantes, 47,5 excluindo as regiões autónomas.







Face aos valores anteriores, a incidência subiu no continente mas desceu em termos nacionais à boleia das regiões autónomas. No domingo estes valores eram de 50,3 em todo o país e 48,1 casos por 100 habitantes excluindo as ilhas.









Mortes nas regiões mais afetadas

Ambos os óbitos registados nas últimas 24 horas correram nas regiões que, dia após dia, apresentam o maior número de novos casos.









Esta segunda-feira não é exceção e, com um óbito registado, Lisboa e Vale do Tejo registou 90 novos casos de infeção. Um óbito foi também registado na zona Norte do país, onde se detetaram 59 novos casos de covid-19.





Ainda em Portugal continental, a DGS dá conta de 20 novos casos na zona Centro e nove no Algarve. O Alentejo é a zona com um menor número de novos casos ao apresentar apenas nove.





Ambas as regiões autónomas apresentaram 9 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

(Notícia atualizada com mais informação)