Unilabs faz testes à covid-19 aos passageiros da EasyJet em Portugal

Após "o sucesso" de uma iniciativa semelhante na Suíça, país-sede da Unilabs, a líder em Portugal em diagnóstico clínico integrado foi também designada como parceiro preferencial da EasyJet em Portugal - assim como em Espanha - para fornecer testes à covid-19 aos passageiros.

"Os passageiros da EasyJet em Portugal podem a partir de agora beneficiar desta iniciativa, que é um grande passo para ajudar as pessoas a voltarem a viajar", afirma Luís Menezes, diretor regional do grupo Unilabs para Portugal, América Latina e Médio Oriente, em comunicado.

"À medida que vão sendo retomados os voos internacionais, este acordo permite aos passageiros da EasyJet a realização de testes à covid-19 rápidos, eficazes e fidedignos", afiança o mesmo gestor.

Leia Também Covid-19: Estudo do INSA aponta para redução de anticorpos três meses após infeção

"Com esta parceria, a EasyJet reforça a sua intenção de tornar as viagens aéreas mais convenientes e seguras, oferecendo aos passageiros a possibilidade de realizarem testes à covid-19 mais rápidos e acessíveis", afirma Javier Gandara, diretor para os países do sul da Europa da companhia de aviação.

No site da EasyJet, os clientes de Portugal e Espanha vão ter um link específico para marcarem os testes à covid-19 na rede de unidades Unilabs – "a um preço especial", garante a Unilabs, sem revelar o valor.

Recorde-se que a apresentação de um teste negativo à covid-19 é um requisito de muitos governos como condição de entrada nos respetivos países.