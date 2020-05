Vai ser interdito o estacionamento fora dos parques e zonas ordenadas de estacionamento.



Segundo afirmou António Costa, a informação dada pela DGS é a de que nem a água do mar nem das piscinas devidamente tratadas são veículos de transmissão do vírus, e por isso "o acesso ao mar e a piscinas devidamente tratadas não constitui um risco em si para a saúde pública". A praia, em si, também não.



Compatibilizar o acesso livre à praia e manter afastamento é essencial, explicou António Costa. "é essencial que todos saibam proteger-se e proteger os outros, mantendo as normas, também na praia, distanciamento físico e etiqueta respiratória".



Haverá um sistema de alerta do nível de ocupação. Os utentes devem descarregar a aplicação Infopraia, onde passará a ter disponível para cada praia informação: sinal verde, amarelo ou vermelho, sinalizando que está livre, bastante ocupada, ou que está cheia, respetivamente.Vai ser interdito o estacionamento fora dos parques e zonas ordenadas de estacionamento.Segundo afirmou António Costa, a informação dada pela DGS é a de que nem a água do mar nem das piscinas devidamente tratadas são veículos de transmissão do vírus, e por isso "o acesso ao mar e a piscinas devidamente tratadas não constitui um risco em si para a saúde pública". A praia, em si, também não.Compatibilizar o acesso livre à praia e manter afastamento é essencial, explicou António Costa. "é essencial que todos saibam proteger-se e proteger os outros, mantendo as normas, também na praia, distanciamento físico e etiqueta respiratória".

As praias vão reabrir a 6 de junho com regras para evitar riscos de contaminação. Entre famílias e grupos de pessoas diferentes a distância têm de ser de metro e meio. Chapéus de sol, toldos e outros equipamentos terão de manter distância mínima de 3 metros e não devem ter ocupação superior a 5 pessoas, de forma a assegurar regras de distanciamento. Os toldos só podem ser alugados por meio dia, se houver procura. Ou de manhã, até às 13h30, ou à tarde, a partir das 14h.Interditas atividades desportivas, exceto as de água. Jogar à bola ou ténis vai ser proibido.