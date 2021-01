Primeiras vacinas da Moderna devem chegar hoje a Portugal

67 mil e reservadas outras 72 mil para a segunda dose.

Os camiões com as primeiras doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Moderna deverão chegar esta terça-feira a Portugal. O anúncio foi feito por Francisco Ramos, coordenador do plano nacional de vacinação contra a pandemia, na reunião desta manhã do Infarmed.Contudo, Francisco Ramos sublinha que "as últimas notícias é de que pode haver problemas a passar Espanha por causa de problemas meteorológicos".Depois da Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla em inglês) ter dado luz verde à distribuição da vacina da Moderna na União Europeia, Portugal espera agora receber mais de 8 mil doses do imunizante com a primeira entrega."Contamos ter mais de 1,4 milhões de doses de vacinas em fevereiro, março", acrescentou ainda o coordenador do plano nacional de vacinação, destacando que isso permitirá "acelerar o processo".Em relação à vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, Francisco Ramos destaca a ausência de reações adversas em Portugal, o que tem contribuído para diminuir a resistência de alguns portugueses à administração da vacina.Ao todo, o país já recebeu mais de 160 mil doses, tendo sido distribuídas mais de