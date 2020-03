Boris resistiu enquanto conseguiu à pressão para impor medidas restritivas no país, assim como outros países europeus, mas o aumento de casos que têm vindo a ser registados no Reino Unido levou o primeiro-ministro a decretar o confinamento.



As mortes pelo novo coronavírus naquele país aumentaram de 54 para 335 esta segunda-feira. O governo já anunciou que os militares ajudariam a enviar milhões de kits de equipamento de proteção individual que incluem máscaras para profissionais de saúde que se queixaram de escassez.



Tal como em Portugal, as exceções incluem necessidades básicas como exercitar-se, de forma isolada, necessidades médicas, prestar assistência ou deslocar-se de e para o trabalho, apenas quando absolutamente necessário.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, decretou esta segunda-feira o confinamento obrigatório no Reino Unido a fim de travar a propagação crescente do coronavírus."Vocês têm de ficar em casa", disse Boris, anunciando ainda as seguintes medidas: encerramento de lojas não essenciais, evitar encontros com amigos ou familiares e permanecer em quarentena. Em caso de incumprimento, os britânicos terão de enfrentar multas.