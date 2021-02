PSD quer ouvir explicações de Francisco Ramos no Parlamento sobre abusos na vacinação contra a covid-19

Leia Também Bastonário dos advogados: MP deve abrir inquérito ao caso das vacinas do INEM Porto

O grupo parlamentar do PSD quer ouvir as explicações de Francisco Ramos sobre a vacinação em curso em Portugal e salienta a importância desses esclarecimentos "numa altura em que várias notícias dão conta de abusos na vacinação contra a covid-19, como é do conhecimento de todos".Os deputados do PSD notam que, em dezembro, apresentaram um requerimento, aprovado por unanimidade, para que o coordenador da task force para o plano de vacinação prestasse declarações mensalmente na Assembleia da República, não apenas sobre a execução do plano de vacinação, mas também dos "aspetos que o envolvem".A bancada parlamentar do PSD sublinha que foi na altura aprovada uma flexibilização da "periodicidade destas audições", contudo os deputados do partido liderado por Rui Rio lamentam que se esteja já em fevereiro sem que haja uma "data para que Francisco Ramos possa prestar esclarecimentos sobre o que está a acontecer"."O PSD considera fundamental que se possa fazer um acompanhamento sério do plano de vacinação", pode ainda ler-se na nota enviada às redações e em que o partido recorda que Rui Rio propôs, na semana passada, que o Governo passe a incluir dados da vacinação no boletim diário sobre os casos, óbitos e recuperados da covid-19. O comunicado termina dizendo que o PSD "espera que o Parlamento possa efetivar a sua missão de fiscalização desta matéria o quanto antes".Este domingo, também o Chega requereu uma audição parlamentar a Francisco Ramos, considerando existir uma "total desorganização" na vacinação que está a decorrer.Depois de já ter lamentado a sucessão de casos de vacinação indevida e contra as regras estabelecidas no protocolo para a vacinação, Francisco Ramos defendeu, este sábado, que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina, mesmo não estando incluídas em nenhum grupo prioritário, não devem ser penalizadas ficando impedidas de tomar a segunda dose.Tratar-se-ia de um "espírito vingativo" que o líder da task force quer evitar e que considera prevalecente nas quase 500 mil pessoas que votaram André Ventura nas presidenciais de 24 de janeiro.