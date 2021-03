Quase dois terços dos idosos acima de 80 anos receberam primeira dose de vacina contra covid

Até 21 de março, decorridas 11 semanas desde o início da vacinação, o número de idosos em Portugal com 80 ou mais anos que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 ascende a 415.341, o que corresponde a 61% da população neste escalão etário, indica o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O boletim indica ainda que 205.399 dos residentes com mais de 80 anos têm a vacinação completa.Entre os 50 e os 64 anos a percentagem da população com a primeira toma da vacina é de 10%, num total de 211.588 doses. Neste escalão etário são 80.799 as pessoas já com as duas doses, o que corresponde a 4%.Também entre os 25 e os 49 anos o número de primeiras doses administradas supera as 200 mil, o que significa que 6% da população com estas idades recebeu uma dose.Já no escalão dos 65 aos 79 anos a percentagem de pessoas com a primeira dose é de 6%, o que corresponde a 97.230.No total, Portugal recebeu 1.713.540 doses das vacinas contra a covid-19, tendo 1.462.079 sido distribuídas.Em termos geográficos, o Centro e o Alentejo são as regiões onde maior fatia da população já recebeu a primeira dose: 13% e 14%, respetivamente. Já no Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve 8% da população tomou a primeira dose da vacina. Na Madeira esse valor é de 10% e nos Açores de 6%, embora a DGS advirta que devido a um atraso no registo a vacinação nesta região autónoma possa estar subestimada.