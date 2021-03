Enfermeiros do SNS não chegam para 150 postos de vacinação em massa

As autarquias estão a preparar a abertura de mais pontos de vacinação pelo país, dando resposta a um apelo da "task force" responsável pela campanha de vacinação, que considera que, para que se possa aumentar o ritmo de inoculações, é necessário existirem mais de 150 centros de vacinação em massa preparados para arrancar quando as doses chegarem em grande quantidade. Mas os centros de saúde não conseguem assegurar novas equipas de enfermeiros e médicos para ocupar todos esses espaços.A informação é avançada esta quarta-feira, 24 de março, pelo Público , que cita responsáveis dos concelhos de Lisboa, Porto, Cascais, Loures, Sintra e Gaia, que estão entre os mais populosos do país e onde a necessidade de aumentar a capacidade de vacinação é maior.As normas da Direção-Geral da Saúde obrigam a que, para além dos enfermeiros que vacinam e dos administrativos que fazem as convocatórias e os agendamentos, esteja sempre presente um médio para atuar caso surjam reações adversas. Assim, avisam os profissionais dos centros de saúde, só será possível atingir o ritmo pretendido de cerca de 60 mil inoculações por dia em abril se os recursos humanos forem reforçados.