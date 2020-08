Região de Lisboa vai continuar em situação de contingência

Leia Também Freguesias da AML até agora em calamidade passaram hoje à situação de contingência

A situação de contingência vai continuar em vigor até ao final do presente mês de agosto na Área Metropolitana de Lisboa (AML), segundo noticia o Observador após ter confirmado a informação junto de fonte governamental.De acordo com aquele jornal online, o Governo, que apenas amanhã se reúne em Conselho de Ministros, já decidiu manter inalteradas as restrições atualmente em vigor na região de Lisboa e que são mais restritivas do que aquelas que se verificam no resto do país.O regime de contingência atualmente em vigor termina no final da próxima sexta-feira, pelo que amanhã o Executivo formaliza a decisão não apenas quanto à região de Lisboa, mas também em relação ao resto do país, que deverá também continuar em estado de alerta.As restrições em vigor na AML vão também ser mantidas, avança ainda o Observador.(Notícia atualizada)