Regras de isolamento após alerta de aplicação podem custar 6.300 milhões ao Reino Unido

A economia britânica poderá perder 6.300 milhões de dólares (5.343 milhões de euros) no espaço de apenas quatro semanas, caso não haja alterações nas regras de isolamento após a receção de um alerta - ou "ping - da aplicação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para rastreamento de contágios. Os dados foram divulgados pelo Centre for Economics and Business Research, uma consultora económica independente no mercado britânico.À semelhança de outros países, também o Reino Unido adotou uma aplicação para smartphone para auxiliar no rastreamento de contágios. Caso o utilizador tenha estado em contacto com um infetado, recebe um "ping" na aplicação e é necessário avançar para isolamento. Segundo a agência Bloomberg, desde o dia 19 de julho, o dia em que as restrições foram levantadas no Reino Unido, que o número de casos está a aumentar no Reino Unido. Os números divulgados sobre a app ainda só têm em conta o período entre 8 e 14 de julho, mas o número de "pings" aumentou significativamente: mais de 607 mil pessoas receberam o alerta, sendo obrigadas a isolar-se, um aumento de 17% face à semana anterior.Após aquele que foi descrito pelos britânicos como "o dia da liberdade", existe o receio de que o número de "pings" continue a subir.Os dados do CEBR sublinham a necessidade de o Governo britânico acelerar as mudanças nas regras de isolamento após alertas da aplicação. Pelos cálculos desta consultora, só as exceções para os trabalhadores da linha da frente poderiam reduzir o impacto na economia em cerca de 300 milhões de libras, cerca 350 milhões de euros.A consultora refere ainda que o impacto económico poderia ser reduzido a metade caso as regras de isolamento possam ser relaxadas para quem tenha a segunda dose da vacina há pelo menos duas semanas, por exemplo.O próprio mayor de Londres, Sadiq Khan, já pediu a Boris Johnson que relaxe as medidas de isolamento para quem já está vacinado, já que Londres está a enfrentar algumas dificuldades pelo número de pessoas em isolamento.Esta situação de isolamento já motivou queixas por parte de algumas empresas britânicas, que apontam que as regras de isolamento após os alertas estão a causar sérias falhas no número de funcionários e a afetar vários serviços no Reino Unido.Os especialistas receiam ainda que, para evitar os alertas, as pessoas possam desinstalar a aplicação do smartphone para evitar o isolamento - o que poderia dificultar o rastreamento de contágios.Este domingo, 25 de julho, o Reino Unido contabilizou 28.652 novos casos de covid-19.