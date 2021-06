Reino Unido com mais de 22 mil novos casos, máximo desde final de janeiro

As autoridades de saúde britânicas registaram 22.868 novos contágios pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, o que representa o valor mais elevado desde 30 de janeiro, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira.



Apesar da elevada percentagem da população já vacinada, ou pelo menos com uma dose tomada, a pandemia está novamente a ganhar força no Reino Unido, numa altura em que Portugal já impôs uma quarentena a viajantes procedentes de solo britânico a menos que tenham a vacinação completa há mais de 14 dias.



O Governo alemão, por seu turno, pretende que a União Europeia (UE) vede a entrada de cidadãos britânicos, independentemente de terem ou não a vacinação, num esforço de travar a variante Delta do coronavírus.



Com os números hoje reportados, o Reino Unido soma mais de 4,75 milhões de infetados desde o início da pandemia. Pela positiva, o número de óbitos continua em valores reduzidos, tendo sido registadas três mortes associadas à doença no domingo.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, manifestou, no entanto, a convicção de que será possível levantar as restrições no país a 19 de julho.