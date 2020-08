Sánchez dá autonomia às regiões para decidirem estado de emergência

Pedro Sánchez anunciou esta terça-feira que as comunidades autonómicas da Espanha terão autonomia para decidir sobre a declaração de estado de emergência.





No final de um encontro do governo, o primeiro-ministro espanhol disse, citado pela imprensa local, que "a evolução da curva da pandemia é preocupante e é preciso achatá-la".





Confrontado com a deterioração da crise pandémica no país, Sánchez apelou ao fim das lutas partidárias e aproveitamentos políticos da crise sanitária, apontando que "o inimigo é o vírus".





O líder do PSOE recomendou aos presidentes das regiões autonómicas espanholas que declarem emergência se considerarem que tal é necessário para conter a propagação do novo coronavírus.





"A situação no nosso país não é homogénea. Há províncias que parecem ter conseguido maior eficácia no controlo do vírus e que têm um cenário mais tranquilo. Outras estão com problemas para fazer frente à situação", argumentou Pedro Sánchez.





O governante colocou ainda à disposição dos governos autonómicos 2 mil elementos do exército para ajudar as regiões rastrear focos de contágio.





Em conferência de imprensa, Pedro Sánchez apoiou a utilização da aplicação Radar Covid, defendendo que se 20% da população descarregasse a aplicação seria possível reduzir em 30% a curva de contágios.





Também esta manhã surgiu um novo foco de tensão no executivo de coligação entre o PSOE e o Unidas Podemos (aliança eleitoral entre Podemos e a Esquerda Unida).





O líder do Podemos e vice-primeiro-ministro, Pablo Iglesias, aproveitou a presença na primeira reunião do governo espanhol desde o regresso das férias para criticar a ministra da Educação, Isabel Celáa.





Segundo revelaram fontes do Podemos à agência Efe, Iglesias acusou a ministra socialista de "falta de liderança" numa altura em que o regresso às aulas será presencial apenas para alguns anos, enquanto outros graus de escolaridade apenas terão um regresso semi-presencial às aulas.