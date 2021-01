Estado de emergência é renovado e o Governo garante que vai "limitar as deslocações ao estrangeiro dos portugueses"

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira a renovação do estado de emergência. O decreto lei proposto pelo Presidente da República teve os votos favoráveis da bancada do PS, PSD, CDS, PAN e deputada não-inscrita Cristina Rodrigues, contando ainda com a abstenção do Bloco de Esquerda.O prolongamento do quadro jurídico-legal vai permitir ao Governo apertar ainda mais as medidas restritivas por causa da covid-19. No final do debate no hemiciclo, o ministro da Administração Interna garantiu que o Executivo vai "limitar as deslocações ao estrangeiro dos portugueses nos próximos 15 dias". A limitação de circulação entre fronteiras já tinha sido pedida por alguns especialistas e é motivo de discussão em toda a União Europeia. No entanto, Eduardo Cabrita deixou claro que esta é uma decisão do Governo português.A gestão da pandemia por parte do Executivo foi uma vez mais duramente criticada na Assembleia da República. O líder dos sociais-democratas disse mesmo que é tempo de "dar um murro na mesa". Rui Rio acusou o Governo de "andar em permanentes avanços e recuos", salientando que "a ordem e a contraordem dá desordem". Mostrou-se também surpreendido por o Executivo ter insistido "teimosamente em manter as escolas abertas quando a maioria dos especialistas reclamava o seu encerramento", o que "revela falta de coragem para fazer o que se impõe".A polémica das escolas também foi arma de arremesso do CDS. O deputado Telmo Correia condenou o Governo por criticar o comportamento dos portugueses durante o confinamento, observando que foram António Costa e Tiago Brandão Rodrigues quem decidiram manter "dois milhões de pessoas a circular" por causa das escolas.Já Bebiana Cunha, do PAN, frisou que se "num dia o Governo diz que não se fecham as escolas", logo "a seguir já se fecham as escolas e proíbe-se o ensino digital". "As pessoas começam a ficar cansadas do hoje sim e amanhã não."(Notícia em atualização)