Suécia encerra escolas secundárias para travar pico da pandemia

As escolas secundárias na Suécia encerram a partir da próxima segunda-feira e até 6 de janeiro, uma medida que visa travar o crescimento exponencial de infeções no país, anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o primeiro ministro Stefan Löfven, citado pela Bloomberg.





Na primeira vaga da pandemia o país escandinavo também adotou esta prática, encerrando os estabelecimentos de ensino secundário e implementando a telescola entre março e junho. Esta medida, no entanto, não se estendeu a todos os estabelecimentos de ensino. Creches, escolas primárias e faculdades permaneceram abertas na primeira fase e assim será novamente agora.





A Suécia tem dado nas vistas pela implementação de uma estratégia atípica, onde não é recomendado o uso de máscara e chegou a apostar, numa fase inicial, na imunidade de grupo, o que resultou num elevado número de mortes ainda nos primeiros meses da pandemia.



No entanto, a segunda vaga da pandemia excedeu largamente as previsões da autoridade de saúde pública, que acredita agora que o pico será atingido no presente mês de dezembro.





Apesar do país nórdico ter implementado novas restrições no mês de novembro, totaliza já mais de 7 mil mortes, e tem vindo a registar uma média de 50 a 60 óbitos por dia. Atualmente a Suécia conta com 272 mil infeções.