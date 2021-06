Taiwan recruta executivos da Foxconn e da TSMC para ajudar nas negociações de vacinas

Leia Também Moderna aumenta capacidade de produção e traça meta de 3 mil milhões de doses até 2022

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, vai contar com os executivos de duas gigantes tecnológicas nas negociações de fármacos contra a covid-19. De acordo com a agência Bloomberg, o Estado pretende assegurar negociações para obter a vacina da BioNTech. Tsai Ing-wen esteve em reunião com Mark Liu, ‘chair’ da TSMC, e Terry Gou, da Foxconn, para discutir a compra de vacinas.Ao recrutar executivos de companhias de destaque no setor tecnológico, Taiwan espera conseguir chegar a bom porto nas negociações de vacinas com a BioNTech. A agência nota que as conversações já são longas, com Taiwan a ainda não ter conseguido obter diretamente vacinas da alemã BioNTech, que desenvolveu em parceria com a Pfizer a vacina Comirnaty, o nome comercial deste fármaco.O processo de vacinação na ilha de 23 milhões de habitantes arrancou em março, mas tem decorrido de forma lenta: até dia 15 de junho, Taiwan tinha administrado pouco menos de um milhão de doses. Só 0,1% da população está totalmente vacinada e 4,2% tinha recebido uma dose na data em questão. A ilha está a recorrer às vacinas da AstraZeneca e da Moderna para vacinar a população.Embora a China tenha em várias ocasiões disponibilizado vacinas aos habitantes de Taiwan, desde que estes estivessem dispostos a viajar até ao continente, a ilha tem recusado estas ofertas. Em janeiro, um acordo entre Taiwan e a BioNTech caiu por terra, com o ministro da Saúde de Taiwan, Chen Shih-chung, a atribuir culpas a "forças externas" nas negociações, algo que foi encarado como uma referência ao Governo chinês.Na altura, a China negou que alegadamente tivesse tido algum papel para impedir as negociações que permitissem a Taiwan receber doses de vacinas.Se no ano passado Taiwan conseguiu passar ao lado de restrições mais rígidas para controlar a covid-19, tendo registado poucos casos em 2020, ao longo das últimas semanas tem assistido a um aumento significativo dos casos. Em maio, o número de novos casos diários de covid-19 aproximava-se dos 10, para no final do mês disparar até aos 554 casos. Ontem Taiwan registava 175 novos casos de infeção, elevando a média de casos nos últimos sete dias para 195 casos.