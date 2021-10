Fabricante TSMC supera estimativas de lucros à boleia da crise dos “chips”

Leia Também Apple interessada em aumentar produção do próximo iPhone em 20%

A TSMC continua a beneficiar da forte procura por componentes que se faz sentir no mercado global. A fabricante de Taiwan, que é uma das principais fornecedoras da Apple, apresentou viu os lucros crescerem no terceiro trimestre, ultrapassando as expectativas dos analistas.Os lucros da empresa subiram 13,8% entre julho e setembro para 156,3 mil milhões de dólares de Taiwan, acima dos 149 mil milhões apontados pelos analistas consultados pela Refinitiv. À atual conversão, os lucros da TSMC representam 4,79 mil milhões de euros.A empresa, que fornece "chips" para vários modelos de iPhone, registou receitas de 414,7 mi milhões de dólares de Taiwan, um disparo de 16,3% face ao período homólogo."O nosso negócio no terceiro trimestre foi suportado principalmente por uma procura transversal às quatro plataformas, que são smartphone, HPC [computação de alto desempenho], IoT [internet das coisas] e aplicações relacionadas com indústria automóvel", comentou o diretor financeiro da empresa, Wendell Huang.Com a procura por "chips" a continuar em alta, a empresa antecipa que o próximo trimestre seja também de resultados fortes, mais uma vez apoiada por esta procura. A empresa reviu em alta as estimativas de receita para a totalidade do ano, apontando agora para um crescimento de 24%, contra os anteriores 20%.Já especificamente para o trimestre que fecha o ano, a fabricante aponta para receitas entre os 15,4 mil milhões e 15,7 mil milhões de dólares, que comparam com os 12,68 mil milhões contabilizados no quarto trimestre de 2020.As ações da gigante de Taiwan reagiram de forma modesta aos resultados, com uma valorização de 0,35%, para 573 dólares de Taiwan, cerca de 17,57 euros. As ações da empresa registam uma variação positiva de 8,5% este ano.