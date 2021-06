'Task force' reativa centro em Lisboa para vacinação sem agendamento acima dos 50 anos

O centro de vacinação contra a covid-19 do pavilhão 3 da Cidade Universitária, em Lisboa, vai reabrir esta quarta-feira a partir das 09:00 para vacinar pessoas acima dos 50 anos de idade sem agendamento, anunciou hoje a 'task force'.Numa nota enviada à Lusa, a equipa liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo (na foto) adiantou que o centro terá ao seu serviço "28 militares dos três ramos das Forças Armadas e terá capacidade para administrar cerca de 1.200 doses diárias".Por agora, este espaço será apenas dedicado à vacinação da modalidade 'casa aberta', "ficando disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade igual ou superior a 50 anos" inscritos nos agrupamentos de centros de saúde de Lisboa Norte e que não tenham sido infetados nos últimos seis meses.Segundo a 'task force', este centro de vacinação vai funcionar sete dias por semana, entre as 09:30 e as 17:30 e os utentes que desejem informar-se em tempo real sobre a disponibilidade deste espaço podem consultar o portal 'sala aberta' (https://salaaberta3.webnode.pt/).Mais de 4,3 milhões de pessoas em Portugal já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, o equivalente a 42% da população, e quase 2,6 milhões (25%) têm a vacinação completa, segundo dados avançados na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Desde o início da pandemia, em março de 2020, a covid-19 já matou 17.074 pessoas dos 866.826 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.