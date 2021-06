Autoagendamento da vacina para maiores de 35 anos já está disponível

Leia Também Maiores de 18 anos vão começar a ser vacinados a 4 de julho

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para os maiores de 35 anos já está disponível na plataforma da Direção-Geral de Saúde (DGS). Através desta ligação, é possível a quem tenha mais de 35 anos fazer o processo de autoagendamento para receber a vacina.Para assegurar a marcação é necessário indicar a data de nascimento e escolher o local e a data de vacinação mais conveniente. Depois disso, a DGS indica que haverá um contacto através de SMS (pelo número 2424) com a confirmação da data, hora e local escolhidos para a vacinação. Assim que receber este SMS é necessário responder à mensagem para confirmar o agendamento. Mais tarde, na data selecionada, será administrada a primeira dose da vacina, indica a DGS.Mas há um factor a ter em conta: o formulário não deve ser preenchido por quem já tem um agendamento confirmado ou caso já tenha recebido uma primeira dose de alguma vacina. Caso esteja à espera da administração da segunda dose do fármaco, deverá esperar pelo contacto do Serviço Nacional de Saúde.Até aqui, estava apenas disponível o autoagendamento para os maiores de 37 anos. A taskforce responsável pela campanha de vacinação em Portugal antecipava que no início da semana também os maiores de 35 anos pudessem autoagendar a vacina, algo que não se confirmou. À revista Sábado, fonte da taskforce indicou que este recuo terá sido justificado pela necessidade de "estratificar o público de forma mais fina, à semelhança do que já foi feito".Esta quarta-feira, o vice-almirante Gouveia e Melo, o coordenador da taskforce para a vacinação, avançou que a partir de julho começarão a ser vacinadas as pessoas entre os 18 e os 30 anos. "Dentro de duas semanas vamos ter todas as faixas etárias em processo de vacinação", avançou.De acordo com o relatório de vacinação, até 20 de junho mais de 4,7 milhões de pessoas tinham já recebido a primeira dose da vacina, o equivalente a 46% da população e 2,9 milhões, o equivalente a 29% da população portuguesa, tinha já a vacinação completa. No espaço de uma semana, mais 381.498 pessoas passaram a estar completamente vacinadas contra a covid-19.A faixa etária mais avançada na vacinação completa diz respeito aos maiores de 80 anos, onde 93% está totalmente vacinado. Na faixa dos 65 a 79 anos há 59% das pessoas com a vacinação completa e na faixa dos 50 a 64 anos 43% já tinha recebido duas doses.Os mais jovens têm a menor taxa de vacinação: só 6% dos jovens entre os 18 a 24 anos já receberam uma dose e 26% entre os 25 a 49 anos tinha também recebido uma dose.Por região do país, Lisboa e Vale do Tejo registava a percentagem de vacinação completa mais baixa, com 24%.