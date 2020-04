"Fomos agradecer todo o esforço que eles [profissionais de saúde] têm feito por nós, arriscando a sua vida", disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida.



O responsável da ANTRAL referiu que ambas as ações foram acompanhadas por agentes da PSP, tendo na ação junto ao Santa Maria juntado cerca de 30 taxistas e na de São José 10, devido à limitação do espaço.



Florêncio Almeida explicou que entre hoje e até ao dia 2 de maio os taxistas irão transportar gratuitamente todos os profissionais de saúde entre o hospital e a sua residência.



Para esse efeito, será colocado nos hospitais um quiosque digital através do qual os profissionais de saúde poderão solicitar o transporte.



Segundo o presidente da ANTRAL, esta medida irá abranger vários hospitais do país.



A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Portugal contabiliza 854 mortos associados à covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Relativamente ao dia anterior, há mais 34 mortos (+4,1%) e mais 444 casos de infeção (+2%).



Das pessoas infetadas, 1.068 estão hospitalizadas, das quais 188 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.201 para 1.228.



Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 1 a 3 de maio.

