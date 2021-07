Tem 27 ou mais anos? Já pode fazer o autoagendamento da vacina

Leia Também Vacina é a chave, mas certificado covid pode dar lufada de ar fresco ao turismo

Quem tiver 27 ou mais anos já têm acesso ao autoagendamento da vacina contra a covid-19 na página do Ministério da Saúde. Este agendamento está disponível para quem ainda não recebeu a primeira dose de algum fármaco contra a covid-19 e não tem um agendamento marcado.Para fazer o autoagendamento da vacina basta inserir a data de nascimento no site, inserir os dados necessários (número de utente do SNS, nome completo) e escolher um dos locais que seja mais conveniente para a vacinação.Depois disso, o utente recebe um SMS do número 2424 com a confirmação da data, hora e local de vacinação. É necessário responder a estes dados para finalizar o processo de agendamento.Desde este domingo, 4 de julho, que as vacinas estão a ser administradas à faixa etária entre os 18 e 29 anos. A task-force responsável pela campanha de vacinação em Portugal indicou na semana passada que o autoagendamento seria alargado de forma gradual às diferentes faixas etárias, em ordem decrescente de idade.Esta segunda-feira Portugal contabilizou mais 1.438 casos e 5 mortes por covid.