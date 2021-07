Portugal acelera ritmo de vacinação contra a covid-19. Quer vacinar 850 mil por semana

Portugal vai acelerar o ritmo de vacinação devido à rápida disseminação da variante Delta de SARS COV-2, prevendo que seja possível vacinar cerca de 850 mil utentes por semana, disse à Lusa o coordenador da Task force."Estamos numa guerra contra o vírus e vamos dar o máximo que podemos para adiantar o processo de vacinação, levando ao limite", disse, em declarações à agência Lusa, o vice-almirante Gouveia e MeloO coordenador da Task Force explicou que serão usados o máximo de stocks de vacinas existentes para aumentar o ritmo de vacinação."Estamos a um ritmo de 100 mil por dia, mas ainda vamos aumentar esse ritmo e vamos esgotar todos os nossos stocks de vacinas, eventualmente reduzindo alguma segurança em termos de reserva, mas para adiantar o processo de vacinação", explicou.As próximas duas semanas, explicou, são decisivas pelo que é expectável que o ritmo de vacinação suba para mais de 120 mil vacinas por dia de forma consistente o que fará com que a vacinação atinja por semana mais de 800 mil vacinas."Estamos a usar todos os nossos métodos de agendamento, online, central, local e através do sistema de casa aberta para elevar ao limite. Haverá dias em que podemos chegar ou ultrapassar a capacidade dos 140 mil por dia, vamos alargar horários e reforçar as nossas equipas", disse.Gouveia e Melo adiantou que esta aceleração repentina, num tempo de duas semanas, poderá causar algumas filas indesejáveis."Eventualmente poderão ocorrer algumas filas indesejáveis, o processo não será tão rápido como o desejável e peço desde já desculpa aos utentes que tiverem de esperar uma hora ou hora meia numa fila, mas é a moeda de troca entre a qualidade do processo pelo ritmo de vacinação e pela urgência. Nesta fase temos de privilegiar a urgência", frisou.O coordenador da Task force garantiu, contudo, que fará tudo o que puder para evitar constrangimentos."Estamos em crer que a população compreende e apoia a necessidade de avançar o ritmo ao máximo que podemos. Há um esforço extraordinário de todos os profissionais de saúde envolvidos para que o processo seja o mais limpo possível. Estamos todos em modo de guerra e agora são os dia D, os dias decisivos dessa guerra", disse o vice-almirante.Gouveia e Melo referiu ainda que a aceleração da vacinação a um máximo exequível pretende contribuir para que agosto e setembro sejam meses mais calmos em Portugal.Segundo o último relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 5.335.683 pessoas já receberam pelo menos uma dose e 3.295.132 têm a vacinação completa, o que representa 32% da população.