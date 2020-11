Terapia de anticorpos contra coronavírus da Eli Lilly aprovada nos EUA

A terapia experimental de anticorpos da Eli Lilly obteve autorização, por parte da Agência norte-americana para os Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA), para o seu uso de emergência no tratamento da covid-19, alargando o acesso a um tratamento que os primeiros dados mostram ser eficaz a manter fora do hospital as pessoas infetadas com o coronavírus, refere a Bloomberg.

A FDA autorizou o tratamento – chamado bamlanivimab – com estes anticorpos monoclonais, para ser usado contra os casos médios a moderados de covid-19 em adultos e pacientes pediátricos, anunciou a agência no seu website.

Esta autorização dá aos médicos a opção de combaterem o vírus em pacientes de alto risco antes de a doença atingir um estado de gravidade que obrigue ao internamento.

Outros tratamentos que receberem aval dos reguladores – como o plasma convalescente, uma componente recolhida do sangue de doentes de covid já recuperados com fatores de imunidade, e o antiviral remdesivir da Gilead Sciences – são para aplicação em portadores de covid gravemente doentes, explica a Bloomberg.

A terapia da Eli Lilly é similar à que Donald Trump recebeu da Regeneron quando esteve infetado.

Foi no mês passado que a Lilly abordou a FDA no sentido de conseguir autorização para este tratamento com anticorpos que desenvolveu com a biotecnológica canadiana AbCellera Biologics Inc.

O governo norte-americano tinha acordado pagar à Lilly 375 milhões de dólares por 300.000 ampolas deste tratamento caso fosse autorizado o seu uso de emergência.

O acordo inicial contempla a entrega do tratamento nos primeiros dois meses a seguir à luz verde regulatória. Os EUA têm também a opção de comprar mais 650.000 ampolas até junho por mais 812,5 milhões de dólares.

A Lilly está igualmente a estudar o desenvolvimento de um cocktail de anticorpos e está a pensar abordar os reguladores, para pedir a sua autorização de uso, ainda durante o presente mês – para tentar depois obter a aprovação final no segundo trimestre de 2021.





Esta notícia poderá trazer mais otimismo aos mercados na negociação de terça-feira, depois de neste arranque de semana as bolsas e o petróleo terem disparado com os resultados promissores da vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.





No passado dia 14 de Outubro, a Eli Lilly tinha anunciado a suspensão dos ensaios clínicos deste seu tratamento experimental com anticorpos, por razões de segurança não especificadas.