Transporte de passageiros e mercadorias afunda no segundo trimestre

Avião, metro, barco… todos os tipos de transporte notaram uma quebra acentuada na respetiva atividade durante o segundo trimestre, relacionada com as fortes restrições e impactos causados pela pandemia de covid-19.





Os aeroportos nacionais movimentaram 434 mil passageiros entre abril e junho, representando um decréscimo de 97,4%, apontam os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.





O transporte por metropolitano registou uma quebra histórica de 76,3% no mesmo trimestre, com um total de 16,3 milhões de passageiros transportados. O valor mínimo ocorreu no mês de abril, no qual apenas foram contabilizados 3 milhões de passageiros, ou seja menos 86,6% que no mês homólogo.





Nos comboios, notou-se uma descida de 70,5% no número de passageiros, contabilizando-se um total de 12,7 milhões. Por fim, o transporte de passageiros por via fluvial diminuiu 72,4% para os 1,5 milhões de passageiros.





Olhando ao transporte de mercadorias, os deslizes foram de 57,4% no transporte aéreo, 22,6% no transporte marítimo, 14,2% no transporte por ferrovia e 19,4% no transporte rodoviário.





Nos portos nacionais a redução foi generalizada, com 2.724 embarcações entradas o que correspondeu a uma diminuição de 25,5%. Na sequência, o movimento de mercadorias nos portos diminuiu 22,6%, correspondendo a um total de 16,8 milhões de toneladas.