UE recebe mais 10 milhões de vacinas da Pfizer no segundo trimestre

A União Europeia vai receber mais de 200 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech no segundo trimestre do ano, anunciou a Comissão Europeia esta terça-feira.





Este total inclui 10 milhões de doses cuja entrega estava prevista apenas para o terceiro e quarto trimestre, mas que será antecipada.





Em comunicado divulgado em Bruxelas, o executivo comunitário explica que estes 10 milhões de doses fazem parte do lote de 100 milhões de doses contemplados no segundo contrato com a BioNTech-Pfizer, cuja entrega estava prevista para os terceiro e quarto trimestres de 2021.



"Eu sei o quão crítico o segundo trimestre é para o desenrolar das estratégias de vacinação nos Estados-membros. Estes 10 milhões de doses antecipadas elevam o total de doses da vacina da BioNTech-Pfizer no segundo trimestre para 200 milhões. Trata-se de uma excelente notícia, pois dá margem de manobra aos Estados-membros e possivelmente compensa lacunas nas entregas" de outras vacinas, comentou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.





