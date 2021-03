Um ano de Covid-19: O que mudou na economia em 18 indicadores

À luz do histórico do indicador do PIB, a queda verificada no segundo trimestre de 2020 foi como um terramoto. A economia ficou em suspenso, com todos os serviços e comércio fechados, à exceção dos considerados essenciais. As escolas entraram em regime de ensino à distância e o dever de recolher obrigatório foi genericamente cumprido. Segundo as séries históricas compiladas pelo Banco de Portugal, a queda de 13,9% do PIB foi a maior da democracia. O terceiro trimestre foi de recuperação.