Um em cada três portugueses recebeu 1.ª dose da vacina contra covid. Um em cada seis com vacinação completa

A percentagem da população portuguesa que já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 ascende a 34%, ou seja, um em cada três residentes. Com a vacinação completa são 16%, muito perto de um em cada seis, revela o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A meta avançada pelo coordenador da task-force da vacinação, Almirante Gouveia e Melo, e reiterada hoje pelo primeiro-ministro, é de que a 8 de agosto 70% da população tenha sido inoculada com a primeira dose.Até 23 de maio tinham sido administradas 3.526.688 primeiras doses e 1.654.555 pessoas tinham já a vacinação completa.No escalão etário de mais de 80 anos, o mais vulnerável à doença, a percentagem de pessoas com a primeira dose ascende a 96% e 90% têm a vacinação completa.Na população com mais de 65 anos, 92% receberam a primeira dose, enquanto 30% estão com a imunização completa.Dos 50 aos 64 anos, que apenas começaram a ser vacinados mais recentemente, são já 44% os portugueses com a primeira dose tomada e 13% com a vacinação completa.Em termos geográficos, 41% dos residentes no Alentejo já receberam a primeira dose e 21% têm a vacinação completa. Segue-se a região Centro, com 40% com a primeira dose e 21% com as duas tomas. Na Madeira 36% da população tem a primeira dose e 16% a vacinação completa, valor que baixa para 34% e 15% na região Norte e para 32% e 14% em Lisboa e Vale do Tejo.No Algarve 31% da população recebeu pelo menos a primeira dose e 15% tem a vacinação completa. Já nos Açores esses valores são de 32% e 12%.