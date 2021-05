Emitidos apenas 29 vouchers para testes grátis num universo de 5.100 empresas em Lisboa

O programa "Lisboa Protege", lançado há um mês pela Câmara Municipal de Lisboa, tem sido desperdiçado por empresas e comerciantes do concelho. De acordo com o jornal Público , de um universo de 5.100 empresas, onde mais de metade das empresas são restaurantes, foram emitidos apenas 29 vouchers.Este voucher paga dois testes anti-covid por mês a cada funcionário das empresas - mesmo que estes morem fora do concelho - que viram a sua faturação cair mais de 25% devido à pandemia.Já em relação às pessoas que moram em Lisboa e que podem também fazer dois testes gratuitos por mês, o balanço dá conta de 24.419 testes feitos até dia 13 de maio. Na semana passada foram realizados 5.000 testes no âmbito deste programa.O aumento da incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo ao longo dos últimos dias levou o Governo, a Câmara de Lisboa e a Administração Regional de Saúde a dar uma conferência de imprensa esta terça-feira no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Foram anunciadas mais medidas para controlar a pandemia nesta região, uma das mais populosas do país. O Governo decidiu acelerar o processo de vacinação na região de Lisboa e, no próximo dia 4 de junho, arrancará a vacinação para a faixa dos 40 anos, enquanto a faixa etária dos 30 anos começará a receber a vacina a 20 de junho.Também foi anunciado o reforço da testagem na região, em escolas, transportes, zonas de diversão e restaurantes. A partir do dia 27 de maio, começará o programa de testagem aos alunos, docente e não docentes do ensino secundário. Já os docentes e não docentes do pré-escolar, primeiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário começarão a ser testados entre 31 de maio e 1 de junho. O segundo e terceiro ciclo do ensino básico ocorre entre 14 e 18 de junho.