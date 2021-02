União Europeia garante mais 350 milhões de doses das vacinas da Moderna e Pfizer este ano

A União Europeia deverá anunciar esta quarta-feira um acordo com a Moderna para que a farmacêutica norte-americana entregue mais 150 milhões de vacinas contra a covid-19 durante este ano, avança o Financial Times.

Este acordo será anunciado no mesmo dia em que as farmacêuticas Pfizer e BioNTech comunicaram terem alcançado um acordo para o fornecimento à União Europeia de 200 milhões de doses suplementares de vacinas contra a covid-19.

Desta forma, num só dia, a União Europeia garante o fornecimento de mais 350 milhões de doses, o que poderá atenuar o problema da evolução lenta no plano de vacinação na região, em comparação com países como o Reino Unido e os Estados Unidos.

Segundo o Financial Times, o acordo com a Moderna também prevê uma opção para a entrega de mais 150 milhões de doses em 2022. O primeiro acordo com a Moderna previa o fornecimento de 160 milhões de vacinas este ano, pelo que o anúncio de hoje praticamente duplica o número de vacinas desta farmacêutica na UE em 2021.

A Pfizer, dos Estados Unidos, e a BioNTech, da Alemanha, comunicaram que as 200 milhões de doses hoje acordadas juntam-se às "300 milhões (de vacinas) inicialmente encomendadas" pela UE.

Assim, só da Moderna e Pfizer a UE receberá este ano mais de 600 milhões de vacinas.

A vacina Pfizer-BioNTech foi a primeira da três aprovadas até ao momento pela União Europeia. As outras duas vacinas são das empresas Moderna e AstraZeneca.

Bruxelas enfrenta atualmente fortes críticas devido à lentidão da campanha de vacinação no bloco europeu pela falta de coordenação no processo de aquisição de vacinas. Os atrasos nas entregas por parte das farmacêuticas contribuíram para aumentar a frustração dos Estados-membros.