7% dos portugueses com mais de 80 anos já recebeu duas doses da vacina contra a covid  

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou esta terça-feira o primeiro relatório sobre a vacinação em Portugal, que terá uma periodicidade semanal e mostrará uma série de dados sobre a evolução do plano.



Segundo uma nota da DGS, o relatório será publicado todas as terças-feiras, com dados referentes à semana anterior (de segunda-feira às 00h00 a domingo às 23h59).





O primeiro relatório mostra que até domingo tinham sido administradas mais de 530 mil doses de vacinas (332.762 primeiras doses e 199.511 segundas doses), pelo que 3% dos portugueses têm a vacinação completa e 2% receberam a primeira inoculação.Estes números tinham já sido referidos pela ministra da Saúde esta segunda-feira, que citou dados até as 13h00 desse dia quando anunciou que 72% dos idosos residentes em lares já estavam vacinados Mas o relatório da DGS avança com dados mais detalhados, como a variação semanal, a distribuição etária e geográfica e o número de doses de vacinas recebidas no país. Foram entregues mais de 650 mil e distribuídas perto de 572 mil.

Até domingo, mais de 131 mil portugueses com idade entre 24 e 49 anos receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 4% da população nesta faixa etária, enquanto 3% já receberam as duas doses.

Na faixa etária acima de 80 anos, a mais atingida pela pandemia, foram vacinados quase 80 mil com a primeira dose e 43 mil com a segunda. Quer isto dizer que 12% dos portugueses com mais de 80 anos foram inoculados pela primeira vez e 7% já fizeram a vacinação completa.





No que diz à distribuição geográfica, o Norte é a região onde mais pessoas foram vacinadas (171 mil com primeira dose), mas é no Alentejo onde a maior percentagem da população foi vacinada (6% com primeira dose).