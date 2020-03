Usados importados e carros que tenham chumbado continuam obrigados a fazer inspeção

Depois de o Governo ter decidido prorrogar por cinco meses as inspeções periódicas obrigatórias dos automóveis, o IMT veio esclarecer quais os veículos que continuam a ter de cumprir esta obrigação. Veja aqui a lista.

Os veículos que tenham ido à inspeção periódica obrigatória, mas que tenham reprovado continuam a ter de repetir, apesar de, no âmbito das medidas de prevenção da covid-19, o Governo ter decidido prorrogar por cinco meses esta obrigação que incumbe aos proprietários de veículos. O mesmo acontece com os veículos usados que sejam importados e estejam a ser introduzidos no país.