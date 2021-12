Vacina da Pfizer dá 70% de proteção contra hospitalizações da ómicron na África do Sul

Leia Também Covid-19: Aberto autoagendamento para vacinação de crianças

Naquele que é um dos primeiros estudos a incluir casos da variante ómicron, a vacina da Pfizer terá conferido uma proteção contra hospitalizações devido à covid-19 na ordem dos 70% na África do Sul. O estudo, cujas conclusões foram reveladas esta terça-feira, foi levado a cabo pela Discovery Health, a maior entidade ligada aos seguros de saúde na África do Sul. Foram tidos em conta 211 mil casos de covid-19 entre 15 de novembro e 7 de dezembro.Neste cenário, as primeiras conclusões apontam que duas doses da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech terá sido eficaz contra as hospitalizações, numa altura em que a África do Sul se vê a braços com uma subida dos casos devido à ómicron.Do "bolo" de 211 mil casos, o estudo atribui 78 mil à variante ómicron, mas é feita a ressalva de que não são casos totalmente confirmados desta nova variante, destaca a Reuters. Até aqui, os cientistas da África do Sul confirmaram cerca de 550 casos desta variante, que já representará cerca de 78% das infeções no país, ultrapassando a variante delta.Com os dados ainda numa fase preliminar, tendo em conta que a ómicron é ainda bastante recente, estes dados representam um decréscimo da proteção contra a infeção conferida pelas vacinas face à variante delta.Os resultados demonstraram capacidade de proteger contra hospitalizações em todas as faixas etárias, entre pessoas de 18 a 79 anos.A África do Sul tem recorrido à vacina da Pfizer e à Janssen, do grupo Johnson & Johnson para o plano de vacinação contra a covid-19. Neste momento, foram administradas 27,1 milhões de doses de vacinas na África do Sul (dados da Our World in Data) e há 25,9% da população totalmente vacina contra a covid-19.