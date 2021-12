Dois terços das empresas nos EUA exigem vacinação anti-covid aos trabalhadores

Leia Também Amazon propõe ajudar Joe Biden na campanha de vacinação nos EUA

Leia Também Empresas pedem dados sobre vacinas a trabalhadores

Duas em cada três empresas norte-americanas querem exigir a vacinação contra a covid-19 aos funcionários. A conclusão é de um inquérito a mais de seis mil companhias citado pelo Financial Times A intenção dos empregadores é independente da obrigação legal (ou da sua ausência) nos estados onde operam.A análise mostra que 27% das companhias planeiam exigir que os trabalhadores tenham duas doses da vacina e 18% pensam exigir três doses. Outros 18% ponderam fazer exigências desta natureza a apenas alguns funcionários.O presidente norte-americano anunciou no início do ano que todas as empresas americanas com pelo menos uma centena de trabalhadores teriam que dar ordem aos funcionários que fossem vacinados ou que apresentassem um teste negativo todas as semanas.Essa proposta espera luz verde da justiça, mas o Manpower Group, que liderou a pesquisa, considera que as companhias não quiseram perder tempo e já começaram a preparar esse cenário.As firmas de maior dimensão têm maior propensão a exigir a vacinação. Um outro estudo divulgado na semana passada mostrou que 12% dos empregadores norte-americanos mais pequenos exigem vacinas.