Vacinação 'Casa Aberta' disponível desde hoje para maiores de 30 anos

Leia Também Covid-19: DGS encurta intervalo entre doses da vacina da Pfizer

Leia Também Covid-19: Disponível autoagendamento de vacinação para pessoas com 16 ou mais anos

A modalidade de vacinação 'Casa Aberta' está desde hoje disponível para os maiores de 30 anos e deixa de estar limitada à vacina da Janssen em cerca de 80 centros de vacinação contra a covid-19 a partir de quarta-feira.De acordo com um comunicado hoje enviado pela 'task force', "a modalidade 'Casa Aberta' fica a partir de hoje, dia 03 de agosto, disponível para a vacinação de primeiras doses para utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses, com idade igual ou superior a 30 anos".Esta modalidade de vacinação estava desde 19 de julho condicionada à utilização exclusiva da vacina da Janssen, uma vacina não recomendada para mulheres abaixo dos 50 anos.A lista de cerca de 80 centros de vacinação onde essa condicionante deixa de existir a partir de quarta-feira é consultável no endereço https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/08/Casa-aberta_vacina-janssen.pdf."Estima-se que nos restantes centros de vacinação a modalidade 'Casa Aberta' deixe de estar condicionada apenas à vacina da Janssen durante a próxima semana", adianta ainda a nota da 'task force'.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.234.618 mortos em todo o mundo, entre mais de 198,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.397 pessoas e foram registados 974.203 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.