Vacinação na “casa aberta” chega aos 25 anos. Há novo sistema de senhas

A vacinação na modalidade "casa aberta" está disponível para maiores de 25 anos a partir desta segunda, dia 9 de agosto. Segundo um comunicado da task-force, "nesta modalidade são vacinadas primeiras doses de utentes elegíveis que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses".A task-force liderada por Gouveia e Melo indicou ainda que, no âmbito desta modalidade, "foi criado um sistema de senhas digitais que passa, a partir de hoje, dia 9 de Agosto, a estar disponível na esmagadora maioria dos centros de vacinação covid-19 existentes em Portugal Continental. Este sistema vem permitir aos utentes evitar a espera numa fila para ser vacinado."A senha digital pode ser pedida online, através da página da DGS. Segundo o site, o centro de vacinação pretendido tem de ser obrigatoriamente localizado no concelho de residência.A mesma página indica que a segunda dose terá obrigatoriamente de ser administrada no mesmo local da primeira dose. Atualmente, o autoagendamento está disponível para os maiores de 18 anos.