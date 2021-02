Vereador da Câmara de Lisboa demite-se após ser indevidamente vacinado dentro do gabinete

Carlos Castro, o vereador da Câmara de Lisboa que foi indevidamente vacinado contra a covid-19 com sobras de vacinas dos lares da cidade, apresentou a demissão. A notícia da Sábado terá estado na origem da demissão.





A Sábado sabe que o vereador tomou a vacina dentro do seu gabinete, juntamente com Filipa Penedos, diretora municipal de Higiene Urbana, os comandantes da Polícia Municipal e dos Sapadores de Bombeiros.





vereador Carlos Manuel Castro apresentou hoje o seu pedido de renúncia ao cargo, pedido que foi de imediato aceite pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa", sendo que o "pelouro da Proteção Civil passará a ser assumido pelo Vereador Miguel Gaspar".





erão remetidos às autoridades competentes todos os elementos apurados relativos à participação da Proteção Civil no processo de vacinação dos lares para avaliação externa e independente dos mesmos".



O município liderado por Fernando Medina, no mesmo comunicado, "reitera a confiança no Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, no Comandante da Polícia Municipal e na Diretora Municipal de Higiene Urbana, cuja vacinação decorreu por determinação de superior hierárquico e na convicção do cumprimento de todas as normas".



Filipa Penedos é mulher de Paulo Penedos, atualmente detido no âmbito do processo Face Oculta



A revista Sábado noticiou na quinta-feira que tanto o vereador como a diretora departamento de Higiene Urbana, Filipa Penedos, tinham sido vacinados de forma indevida. A Câmara começou por justificar o procedimento, mas a Sábado sabe que a história sobre a vacinação causou grande mal-estar na autarquia e até dentro do PS.Numa nota à comunicação social, a Câmara de Lisboa refere que "oAcrescenta que "s