Atores avançam para greve que vai paralisar Hollywood

Os atores norte-americanos realizam a partir desta sexta-feira uma greve que deve paralisar completamente Hollywood, onde a produção de filmes e séries já está afetada devido ao protesto dos argumentistas.O sindicato dos atores norte-americanos anunciou esta quinta-feira que a sua greve oficial começa às 00:00 de sexta-feira (07:00 de sexta-feira em Lisboa)."O conselho nacional do SAG-AFTRA votou unanimemente por uma ordem de greve contra estúdios e emissoras", anunciou Duncan Crabtree-Ireland, diretor executivo nacional deste sindicato que representa 160.000 atores e outros profissionais da pequeno e grande ecrã.Esta deverá ser a maior paralisação da indústria dos últimos 60 anos, com os atores a juntarem-se aos argumentistas que estão em greve desde o início de maio.Os dois setores da cultura reivindicam o aumento dos salários, numa altura em que vivem na era do 'streaming'.Também pretendem obter garantias quanto ao uso de inteligência artificial (IA), para evitar que esta gere argumentos ou clone a voz e imagem dos atores.Desde maio que as únicas produções em filmagens estão a trabalhar com base em argumentos já concluídos na primavera, sem poder modificá-los.Mas, sem atores, a filmagem simplesmente não será possível, sendo que apenas alguns 'talk shows' e 'reality shows' podem continuar 'a rodar'.Os atores também têm o poder de dificultar seriamente a promoção dos sucessos de bilheteira deste verão, como o aguardado "Oppenheimer", de Christopher Nolan.Na estreia do filme em Londres, esta quinta-feira, a atriz Emily Blunt destacou aos jornalistas que o elenco deixaria o tapete vermelho junto, em sinal de união, caso a greve avançasse.Até a cerimónia dos Emmy Awards, o equivalente aos Óscares da televisão, marcada para 18 de setembro, está ameaçada.A produção já pondera adiar o evento para novembro, ou mesmo para 2024, segundo a imprensa norte-americana.Isto porque ninguém sabe quanto tempo o movimento pode durar. Os atores não fazem greve desde 1980, sendo que a última greve dos argumentistas, que data de 2007-2008, durou 100 dias e custou ao setor dois mil milhões de dólares.Um duplo golpe confirmaria a crise existencial que afeta Hollywood. No final de junho, centenas de atores famosos, incluindo Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Ben Stiller, assinaram uma carta a alertar que a sua indústria estava num "ponto de inflexão sem precedentes".O crescimento do 'streaming' tem perturbado a remuneração 'residual' de atores e argumentistas, decorrente de cada repetição de um filme ou série.Os valores pagos pelas plataformas de 'streaming' são bem menores, pois não comunicam os números de audiência e pagam uma taxa fixa, independentemente do sucesso.Sem este rendimento essencial para absorver os períodos de inatividade entre duas produções, os muitos trabalhadores que não têm o estatuto de ator principal denunciam uma precariedade na sua profissão.