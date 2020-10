Broadway mantém espectáculos suspensos até ao fim de maio

A Broadway viu-se forçada a encerrar as suas portas e a parar os seus espetáculos ao vivo a 12 de março, devido à covid-19. A reabertura das bilheteiras estava prevista para janeiro de 2021 mas já voltou a ser adiada, mantendo-se assim suspensos os musicais e as peças de teatro.



Não existe ainda uma data prevista para o regresso aos palcos e, segundo a associação comercial da Broadway, o abrir dos panos será determinado pelas produtoras.

A ausência de arte ao vivo nos palcos da Broadway espelha as dificuldades sentidas pelo mundo cultural e pelos seus profissionais, que, devido às incertezas com a pandemia, trabalham de forma condicionada para tentarem gerar algum tipo de receita.

A interrupção dos espetáculos tem um impacto muito significativo na economia nos Estados Unidos, uma vez que a Liga Broadway, que representa produtores e proprietários de teatros, contribui com 14,8 mil milhões de dólares por ano para a economia de Nova Iorque e emprega cerca de 97 mil pessoas, comentou a Bloomberg citando Charlotte St. Martin, presidente da referida empresa de espetáculos.



Charlotte St. Martin afirmou que a Liga Broadway está a trabalhar de forma incansável com os seus parceiros para tentar "sustentar a indústria" até abrirem novamente as suas cortinas.