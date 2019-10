Campo Pequeno será comprado por Álvaro Covões e fundo de Pires de Lima e Sérgio Monteiro

A Sociedade de Renovação Urbana Campo Pequeno (SRUCP), empresa que gere o espaço lisboeta, já terá chegado a acordo para a venda do Campo Pequeno, avança o Eco, que diz que o negócio ainda não está assinado, mas que deverá ser anunciado na próxima semana.

A compra será feita por Álvaro Covões e pelo fundo Horizon, criado em 2017, e que conta com Pires de Lima e Sérgio Monteiro, por cerca de 37 milhões de euros.

O Campo Pequeno está à venda há alguns anos, depois de ter entrado em insolvência, em 2014. Foi algumas vezes noticiado o interesse na compra deste espaço, nomeadamente pelos suíços da Springwater Capital, donos das agências de viagens TopAtlântico e Geostar, em 2017.

Álvaro Covões é empresário na área de espetáculos e eventos, sendo fundador e diretor geral da Everything is New, que organiza o festival Nos Alive e vários concertos, bem como administrador do Coliseu de Lisboa, espaço que está nas mãos da sua família há quatro gerações.