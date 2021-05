Governo lança concurso para concessão do Santuário do Cabo Espichel na terça-feira

O concurso relativo à concessão do Santuário do Cabo Espichel, no âmbito do Programa Revive, vai ser lançado na próxima terça-feira, dia 18 de maio, segundo revela o Governo em comunicado enviado às redações.A partir das 10:00 horas será realizada uma sessão, que vai decorrer na igreja do Santuário, e na qual vão participar Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o presidente da câmara de Sesimbra, Francisco Jesus, e ainda o bispo de Setúbal, D. José Ornelas. Finda a sessão haverá lugar a uma visita guiada.

O Executivo pretendia lançar este concurso ainda durante o primeiro trimestre de 2020, contudo apenas agora será efetivamente lançado. A concessão do Santuário do Cabo Espichel representa um dos projetos mais relevantes do Programa Revive, que inclui 49 imóveis inscritos, refere a nota do Governo, que precisa que se trata de uma iniciativa conjunta dos ministérios da Economia, Finanças, Defesa e Cultura.





Leia Também Programa Revive garante 2,5 milhões por ano ao Estado por concessão de 18 imóveis

"Pretende-se, com este programa, valorizar e recuperar o património devoluto, reforçar a atratividade dos destinos regionais e o desenvolvimento de várias regiões do país", pode ler-se no comunicado remetido às redações.A nota acrescenta ainda que, "até ao momento, foi adjudicada a concessão de 18 imóveis no âmbito do Programa, que representam cerca de 139 milhões de euros de investimento na recuperação de imóveis públicos e rendas anuais na ordem dos 2,4 milhões de euros".De acordo com Teresa Monteiro, vice-presidente do Turismo de Portugal, a concessão desses 18 imóveis assegura ao Estado português uma receita de 2,5 milhões de euros anuais em rendas