Morreu Ana Luísa Amaral

A poetisa Ana Luísa Amaral morreu durante a noite desta sexta-feira, vítima de doença prolongada, revelou a Universidade do Porto, onde era investigadora e professora aposentada da Faculdade de Letras.

Autora celebrada na edição deste ano da Feira do Livro do Porto, que irá decorrer de 26 de Agosto a 11 de Setembro, Ana Luísa Amaral era considerada "uma das mais notáveis poetisas portuguesas da atualidade, distinguida com vários prémios literários nacionais e internacionais", enfatiza a Universidade do Porto.

Nascida em Lisboa, em 1956, muito cedo adotou o Porto e Leça da Palmeira como residência.





Autora de mais de três dezenas de livros de poesia, teatro, ficção e literatura infantil, Ana Luísa Amaral tem obra publicada em países como Inglaterra, Brasil, França, Espanha, Suécia, Itália, Holanda, Colômbia, Venezuela, México e Estados Unidos da América, estando ainda representada em diversas antologias portuguesas e estrangeiras.

Ao longo da carreira, recebeu várias distinções nacionais e internacionais, nomeadamente o Prémio Literário Casino da Póvoa (2007), o Prémio de Poesia Giuseppe Acerbi (2007), o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores (2008), o Prémio Rómulo de Carvalho/António Gedeão (2012), o Premio Internazionale Fondazione Roma: Ritratti di Poesia (2018), o Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho (2018), o Prémio Literário Guerra Junqueiro (2020), o Prémio Vergílio Ferreira (2020), o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana (2021), ou o Prémio Literário Francisco de Sá de Miranda (2021).

Estudiosa da obra de Emily Dickinson e referência internacional no campo dos Estudos Feministas, conta com uma importante obra realizada no campo académico, da qual se destaca o ensaio Dicionário da Crítica Feminista, em coautoria com Ana Gabriela Macedo.

No comunicado da Universidade do Porto, o reitor da instituição recorda Ana Luísa Amaral como "uma autora extraordinária, uma académica distinta e uma cidadã empenhada".

"A sua obra literária irá certamente garantir que o nome de Ana Luísa Amaral perdurará para todo o sempre, mas quem teve o privilégio de a conhecer de perto terá a memória de uma pessoa generosa e uma ativista dedicada às causas da igualdade e da solidariedade social", reforçou António de Sousa Pereira.





Licenciada em Germânicas e doutorada em Literatura Norte-Americana pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Ana Luísa Amaral acabaria por desenvolver nesta faculdade a sua atividade académica nos domínios de Literatura e Cultura Inglesa e Americana.

O corpo de Ana Luísa Amaral estará em câmara ardente a partir das 17h deste sábado, 6 de agosto, na Capela do Corpo Santo, em Leça da Palmeira. O funeral realiza-se amanhã, às 11h15, no Tanatório de Matosinhos.