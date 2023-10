Palácio de Versalhes em França evacuado após ameaça de bomba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palácio de Versalhes, em França, foi hoje evacuado após uma ameaça de bomba, disseram fontes policiais à agência AFP.

A ameaça de bomba foi feita através de uma mensagem anónima no site moncommissariat.fr, disse à AFP uma fonte próxima do assunto.

A mesma fonte afirmou que o monumento não reabrirá hoje.

Também hoje o Museu do Louvre, em Paris, foi evacuado, permanecendo encerrado "por razões de segurança".

"Caros visitantes, por razões de segurança, o Museu do Louvre está encerrado hoje, 14 de outubro. Aqueles que reservaram um bilhete poderão pedir o reembolso. Obrigado pela vossa compreensão", publicou o museu na sua conta X, antigo Twitter.

A evacuação foi feita no final da manhã, depois de um dia normal em que o museu mais visitado do mundo abriu as portas às 9:00.

A evacuação é uma resposta a "mensagens de ameaça de bomba", segundo uma fonte policial citada pela televisão francesa TF1/LCI.

As autoridades francesas elevaram o nível de alerta na sexta-feira depois de um "ataque terrorista" numa escola secundária em Arras, Pas-de-Calais, em que um professor foi morto à facada e duas outras pessoas ficaram feridas após um antigo aluno de origem chechena entrar na escola armado com uma faca.