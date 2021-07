Poeta e tradutor Pedro Tamen morre aos 86 anos

O poeta Pedro Tamen, de 86 anos, morreu hoje em Setúbal, onde estava hospitalizado, disse à agência Lusa fonte próxima da família.As cerimónias fúnebres realizam-se sábado, apenas com a presença de familiares, devido às contingências da pandemia, disse a sua filha à agência Lusa.A cerimónia religiosa, privada, realiza-se no sábado numa capela em Palmela, no distrito de Setúbal, seguindo o corpo para o crematório da Quinta do Conde, no concelho vizinho de Sesimbra. "Será depois rezada uma missa de sétimo dia", disse Teresa Tamen.Tamen, que também foi tradutor, estreou-se, em 1956, com a obra "Poema para Todos os Dias", tendo publicado cerca de oito títulos de poesia, entre eles "O Livro do Sapateiro", que lhe valeu o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, em 2010, e o Prémio Casino da Póvoa/Correntes d'Escritas, em 2011.Pedro Tamen escreveu também teatro e traduziu autores como Gabriel Garcia Marquez, Reinaldo Arenas, Marcel Proust e Gustave Flaubert.